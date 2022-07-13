Джуринская назвала неадекватной подписчицу, упрекнувшую ее из-за послеродовой хандры

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Жания Джуринская назвала неадекватной подписчицу, заявившую, что актриса разочарована в материнстве и сожалеет о нем. Знаменитость также высказалась о необходимости просить помощи во время послеродовой хандры, передает NUR.KZ.

"Послеродовая хандра. Так, оказывается, назывались мои эмоциональные качели после родов, которые могут перетечь в послеродовую депрессию. Естественно, я к этому не была готова, да и не думала, что вообще со мной такое может случиться, ведь все же схвачено, как мне казалось!

Но гормоны, недосып и кардинальная смена образа жизни, режима и графика дали о себе знать. Когда я шла в очередной раз за бутылочкой из кухни в спальню и разрыдалась, поняла, что нужно из этого состояния выбираться, а значит об этом состоянии говорить близким и просить помощи моральной! Игнорировать такие вещи нельзя!" - призналась Жания в своем Instagram.

Новоиспеченная мать рассказала о словах одной из пользовательниц соцсети.

"Одна подписчица мне написала недавно: "По вам видно, что вы разочарованы, сожалеете, что родили, наверное, жалеете, что у вас сейчас такая жизнь, а не гулянки! А вот я когда родила сына, была счастлива, а вы - нет". Почему-то этому человеку виднее, что у меня внутри и, по ее мнению, я просто ненавижу свою дочь.

И к сожалению, из-за таких неадекватных людей многие женщины стесняются говорить о своих биологических, психологических, психосоциальных изменениях, еще более себя добивая: "Я плохая мать", и молчат, что, конечно же, ошибка!" - написала разгневанная актриса.

По словам Джуринской, она две недели пыталась найти для себя опору.

"Муж. Я села и рассказала про все свои мысли, переживания и призналась, что эмоционально сейчас нестабильна: меня бросили в воду, а плавать не умею. Я так благодарна ему и всем нашим родным, особенно мамам, которые все поняли и помогли окунуться в новую жизнь потихоньку, не спеша, с наслаждением.

Не стесняйтесь просить помощи и говорить о своих проблемах, страшнее все это в себе глушить - по итогу это онкология. Обязательно в вашем окружении найдется человек, который поможет вам, только позвольте быть себе настоящей, слабой, а не стремиться казаться "идеальной женщиной/ мамой" - это иллюзия. Любовь лечит и спасает", - резюмировала Жания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978158-dzhurinskaya-nazvala-neadekvatnoy-podpischitsu-upreknuvshuyu-ee-iz-za-poslerodovoy-handry/