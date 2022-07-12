"Это так трогательно": Клава Кока позвала на свидание посвятившего ей трек и клип фаната (видео)

Кадр из клипа "Клава": YouTube/Саша Романенко

Клава Кока оказалась покорена треком и клипом, которые посвятил ей один из фанатов. Певица позвала на свидание талантливого юношу, передает NUR.KZ.

"Мои подписчики-парни часто спрашивают, как со мной познакомиться. Как сделать так, чтобы я их заметила. А вот чел взял и первый трек написал про меня. Еще и клип снял (кстати, очень милый). А что, может, взять и пойти с ним на свидание?" - написала Клава в своем Instagram.

Клип, посвященный Клаве, Александр Романенко выложил в YouTube.

Растроганная музыкальная исполнительница отметилась в комментариях к нему.

"Это так трогательно. Спасибо тебе, милый! Идем на свиданку?" - написала она.

Парень тут же откликнулся на ее предложение.

"В любое время. Жду тебя в директе", - ответил Александр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978081-eto-tak-trogatelno-klava-koka-pozvala-na-svidanie-posvyativshego-ey-trek-i-klip-fanata-video/