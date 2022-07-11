"Не стоит при ребенке": Асель Аскар осудили за поцелуй в губы с мужем на семейном видео

Асель Аскар с семьей. Кадр видео: instagram.com/assel.askar

Актриса Асель Аскар опубликовала видео, которое назвала картинкой своей идеальной семьи. Пользователи соцсети осудили ее за поцелуй в губы с мужем при детях, передает NUR.KZ.

В своем Instagram знаменитость показала, как отправилась с мужем и двумя детьми на природу. На кадрах она целуется и обнимается с Айбеком, пока ее старший сын занят младшим братом, лежащим в корзинке для пикника.

"Картинка моей идеальной семьи", - пояснила Асель.

Подписчики Асель оценили теплое видео.

"Столько работы, чтоб действительно достигнуть такого результата. Не просто картинка счастливой семьи, а душевно, в глубине, вы самые счастливые и понимаете друг друга с полуслов", "Семья должна быть такой", "Раньше, до вашего расставания, видно было по парню, что он скован и не уверен в чем-то, а тут уже полное доверие, а это любовь", - прокомментировали они.

Однако некоторые высказались по поводу недопустимости поцелуев перед детьми.

"Красиво, но, думаю, не стоит при ребенке целоваться в губы", - написала одна из пользовательниц соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1977866-ne-stoit-pri-rebenke-asel-askar-osudili-za-potseluy-v-guby-s-muzhem-na-semeynom-video/