"Дорожу чувствами, которые есть": молодая жена Петросяна ответила, ревнует ли звездного супруга

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Супруга юмориста Евгения Петросяна ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Она призналась, что никогда не ревнует мужа и относится к близким с большой любовью и уважением, передает NUR.KZ.

Татьяну спросили, ревнует ли она своего звездного супруга.

"Нет. Ревность приходит от неуверенности в себе. Я дорожу чувствами, которые есть в моей семье, и осквернять их ревностью не позволю", - ответила она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Сторис Татьяны Брухуновой. Фото: instagram.com/bruhunova

Татьяна рассказала, что принимает близких такими, какие они есть. Они отвечают ей взаимностью. Поэтому ссор в их семье нет, заверила она.

"Я росла в любящей семье, где все уважали друг друга. Эту модель поведения я привнесла и в свою семью", - заявила она.

Сторис Татьяны Брухуновой. Фото: instagram.com/bruhunova

Брухунова ответила и на вопрос, были ли в ее жизни болезненные отношения, которые разбили ей сердце.

"К счастью, нет. Мне повезло. Все мои отношения были благополучными с взаимным уважением", - призналась она.

Сторис Татьяны Брухуновой. Фото: instagram.com/bruhunova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1977821-dorozhu-chuvstvami-kotorye-est-molodaya-zhena-petrosyana-otvetila-revnuet-li-zvezdnogo-supruga/