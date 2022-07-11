"Стала второй, как появилась она": Жулдыз Абдукаримова сняла видео с Кайратом Нуртасом

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанские артисты Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова порадовали своих подписчиков в соцсети совместным видео. Супруги выглядят очень счастливыми, что не могли не заметить фанаты, которые переживали за судьбу их семьи после слухов о разводе, передает NUR.KZ.

Новым видео Жулдыз Абдукаримова поделилась в своем Instagram.

"Стала второй, как только появилась она", - прокомментировала актриса шуточный ролик.

На кадрах Кайрат сидит рядом с Жулдыз и восхищается ее красотой, но, как оказалось, он пристально смотрит не на супругу, а на машину. Жулдыз замечает это, сняв с него очки.

Подписчики оставили свои многочисленные комментарии. Они не смогли сдержать своей радости, которую испытали за звездную семью.

"Как замечательно видеть вас вместе", "Снимайте побольше таких вайнов", "Вы всегда номер один", "Машина пусть будет на первом месте в его глазах, главное, чтобы вы были первой в его сердце", "Какое счастье, что вы вместе, пусть Всевышний хранит вашу семью", "Рада за вас, будьте счастливы", "Круто", "Как приятно", "Ой, это у всех мужчин так, машина на первом месте", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1977792-stala-vtoroy-kak-poyavilas-ona-zhuldyz-abdukarimova-snyala-video-s-kayratom-nurtasom/