"У каждого своя школа жизни": мать Тимати высказалась о его многочисленных романах

Симона Яковлевна Юнусова: YouTube / В поле зрения

Симона Юнусова, мать Тимати, высказалась по поводу того, что он имеет двух детей от разных женщин и продолжает регулярно заводить новые романы. Она назвала это "школой жизни", передает NUR.KZ.

Один из подписчиков Симоны решил спросить в Instagram, не пугает ли ее тот факт, что у ее старшего сына было немалое количество девушек, в числе которых также Алена Шишкова и Анастасия Решетова, родившие ему детей.

"Кажется, вас это пугает больше, чем меня. У каждого человека своя школа жизни", - ответила мать Тимати.

Симона много времени проводит со своей старшей внучкой Алисой. Пользователи соцсети часто интересуются тем, как устроена жизнь девочки и не задает ли она вопросов на тему проживания с бабушкой.

"Она живет и там, и тут, и видится с каждым из родителей, у которых нормальные, человеческие отношения", - заявила звездная бабушка.

При этом мать Тимати подчеркнула, что не будет вмешиваться в личную жизнь девочки.

"Сама разберется", - уверена она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1977369-u-kazhdogo-svoya-shkola-zhizni-mat-timati-vyskazalas-o-ego-mnogochislennyh-romanah/