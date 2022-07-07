"Лучше горькая правда, чем сладкая ложь": Жулдыз Абдукаримова сделала признание в соцсети

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Отечественная актриса Жулдыз Абдукаримова рассказала, каких правил придерживается при ведении соцсетей. Как призналась супруга певца Кайрата Нуртаса, для нее главное - быть честной с подписчиками, передает NUR.KZ.

Жулдыз отметила, что с 2017 года ее жизнь изменилась, поскольку у нее появился свой аккаунт в Instagram. Сейчас здесь 2,6 млн подписчиков.

"В то время я начала получать приглашения на телеканалы, на съемки в сериалах и кино. Почему? Поскольку вызвала интерес у людей после того, как спустя 10 лет появилась на публике. Инстаграм помог мне этот интерес превратить в любовь и симпатию. Благодаря этой соцсети я с вами на связи 24 часа в сутки", - рассказала Жулдыз.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Она призналась, что всегда была честна со своими подписчиками.

"Однако любовь аудитории можно завоевать лишь честностью, а не наигранностью. Все, что я писала до этого дня, все, о чем рассказывала - правда. В те моменты, когда я не могла говорить откровенно, я молчала.

Поскольку придерживаюсь правила, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Если же не можешь сказать правду, то лучше промолчи", - заявила она.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Жулдыз поделилась секретом, что может привести к успеху в любом деле.

"Только труд приведет к победе. Большое достижение, когда ты имеешь любовь народа и занимаешься любимым делом.

Кем бы вы ни были - швеей, мастером по маникюру, в любой профессии, сначала надо показать, какой ты человек и специалист, а также иметь стремление.

Тогда это приведет к стопроцентному успеху. Сначала ты работаешь на имя, позже имя работает на тебя", - резюмировала супруга Кайрата Нуртаса.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1977352-luchshe-gorkaya-pravda-chem-sladkaya-lozh-zhuldyz-abdukarimova-sdelala-priznanie-v-sotsseti/