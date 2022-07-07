"Не умею надевать маску": Ерке Есмахан о характере, гармонии с собой и своем имени

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Отечественная певица Ерке Есмахан ответила на многочисленные вопросы своих подписчиков в соцсети. Вопросы касались личной жизни и даже религии, передает NUR.KZ.

У Ерке поинтересовались, кто нарек ее этим именем.

"Имя мне дала мама. Мою старшую сестру зовут Гульбагда, вторую - Венера. Отец хотел назвать меня Гульнера, объединив эти имена. Но мама меня уберегла от Гульнеры, заявив, что сама наречет свою младшенькую. Мамочка, спасибо", - рассказала Ерке в Instagram.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Кое-кто из подписчиков заявил, что Ерке кажется со стороны "стервой", ему стало любопытно, какой на самом деле характер у знаменитости.

"Что касается характера, то тут не очень. Не умею надевать маску, кривляясь. Говорю все прямо в лицо. Зато я настоящая", - отметила она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Ну а кто-то из фанатов попросил совета у Ерке, которую считает очень спокойной, как достичь такого же спокойствия.

"Кто сказал, что я спокойная? Раньше совсем была плохой, позже пришла к гармонии и балансу, много читая, набираясь знаний в этой сфере. Как говорят, нашла сердечное успокоение, нашла саму себя", - отметила она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Подписчики спросили артистку, есть ли у нее желание читать намаз.

"В итоге я все-таки приду к намазу и хиджабу, конечно. Но не знаю, как и когда, благодаря чему и кому", - призналась Ерке.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1977331-ne-umeyu-nadevat-masku-erke-esmahan-o-haraktere-garmonii-s-soboy-i-svoem-imeni/