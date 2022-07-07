"Зачем мне спускаться вниз?": Ксения Бородина высказалась про "рай в шалаше с милым" вместо денег

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина заявила поклонникам, что не согласна на "рай в шалаше с милым". Обсуждая уровень жизни, она отметила, что незачем "спускаться вниз", передает NUR.KZ.

Один из подписчиков Ксении поинтересовался в Instagram, что бы она предпочла: деньги или рай с милым в шалаше.

"Ну какой мне шалаш, мне почти 40 и двое детей. И потом, зачем мне спускаться вниз, когда есть куда расти всем", - заявила на это телеведущая.

Story Ксении Бородиной. Скрин: instagram.com/borodylia

Другой пользователь соцсети спросил, общается ли младшая дочь Бородиной со своим отцом - Курбаном Омаровым. Как известно, у Ксении с бывшим мужем сложные отношения, включающие в себя периодические публичные разборки.

"Когда я у нее спросила в последний раз, она сказала, что иногда они списываются. Я не из тех мам, которые будут из штанов выпрыгивать, чтобы навязывать своих детей. У каждого своя роль, у каждого родителя. И они ее выполняют, как считают нужным. Но я не препятствую их общению. Все взрослые люди и сами должны думать", - высказалась знаменитость.

Story Ксении Бородиной. Скрин: instagram.com/borodylia

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1977305-zachem-mne-spuskatsya-vniz-kseniya-borodina-vyskazalas-pro-ray-v-shalashe-s-milym-vmesto-deneg/