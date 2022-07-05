Певица Клава Кока и Даня Милохин оказались в одной постели на фото

Клава Кока и Даня Милохин. Фото: instagram.com/klavacoca

Российская певица Клава Кока и тиктокер Даня Милохин запечатлелись на камеру, лежа в одной постели. Один из подписчиков назвал кадр "мама и сын", передает NUR.KZ.

Совместное фото, сделанное в кровати, Клава опубликовала в Instagram. На кадре 25-летняя артистка лежит на плече у 20-летнего блогера. Оба накрыты одеялом.

"Спокойной ночи, малыши", - написала Кока.

Клава Кока и Даня Милохин. Фото: instagram.com/klavacoca

"Пупсики милые", "Они встречаются?", "Мама и сын", "Клава, будь осторожна с несовершеннолетними!", "Ой, тож тебя обнять хочется", "Трэш какой-то, мама с сыном", - прокомментировали фотографии пользователи соцсети.

А некоторые принялись просить Клаву выложить фото в купальнике.

"Требуем фото в купальнике", "А я думала, что это фотки в купальнике, эх", "Ждем фотки в купальнике, по старой доброй традиции", - написали фанаты певицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1977090-pevitsa-klava-koka-i-danya-milohin-okazalis-v-odnoy-posteli-na-foto/