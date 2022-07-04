"Молодых иногда заставляют жениться и этим портят судьбу": Ксения Бородина о ранних браках

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Ксения Бородина высказалась о браках, в которые люди вступают в юном возрасте. Телеведущая заявила, что этим молодожены "портят судьбу", передает NUR.KZ.

Ксения рассказала, что планирует говорить своим дочерям по поводу замужества.

"Я буду говорить своим детям, что надо очень хорошо узнавать людей, прежде чем вступать в брак. Что вот эта вся эйфория в начале имеет свойства заканчиваться и порой истинное лицо человека можно увидеть только спустя годы. Поэтому брак после двух, трех, пяти лет общения - это не плохо", - убеждена знаменитость.

Stories Ксении Бородиной. Фото: instagram.com/borodylia

"У нас реально молодых иногда заставляют жениться, типа "потом никому нужна не будешь", и тем самым портят судьбу. На мой взгляд, делать это совсем молодыми и зелеными нет никакого смысла, можно пожить и осознанно к этому подходить", - озвучила свою позицию Бородина.

: instagram.com/borodylia: instagram.com/borodylia

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976843-molodyh-inogda-zastavlyayut-zhenitsya-i-etim-portyat-sudbu-kseniya-borodina-o-rannih-brakah/