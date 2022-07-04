Отправившаяся в путешествие Байзакова выложила фото и видео с бойфрендом

Айжан Байзакова с бойфрендом. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова продолжает интриговать фанатов, приоткрывая завесу над своей личной жизнью и рассказывая о собственном счастье. Актриса выложила совместное фото с бойфрендом, но лицо его скрыла, передает NUR.KZ.

В своем Instagram блогерша рассказала, что они с возлюбленным отправились в путешествие.

"Два месяца мы планировали вылет в Барселону, но все накрылось медным тазом. Мы так ждали этот отпуск. Но во всем надо искать плюсы, зато познакомились с новой страной- Черногория. Новое - это всегда интересно и познавательно.

Тут же возникла мысль начать снимать тревел-влоги. Так как я уже достаточно избалована путешествиями, и есть с чем сравнивать, тем более я знаю все виды отдыха от ночевок в Макдональдсе до самых шикарных отелей", - похвасталась Айжан.

В поездку она отправилась со своим молодым человеком, снимки с которым выложила в Stories. На кадре влюбленные сидят у моря и обнимают друг друга.

Айжан Байзакова с бойфрендом. Фото: instagram.com/bayzakova

На другом фото молодые люди сидят уже лицом к камере, но лицо мужчины скрыто смайлом.

Айжан Байзакова с бойфрендом. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976774-otpravivshayasya-v-puteshestvie-bayzakova-vylozhila-foto-i-video-s-boyfrendom/