"Казалось, у меня отобрали мою жизнь и подсунули чужую": Жания Джуринская о своей послеродовой депрессии (видео)

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская призналась, что ее настигла послеродовая депрессия. По словам знаменитости, ей казалось, что у нее отобрали ее жизнь и "подсунули чужую", передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц спросила Жанию в Instagram, была ли у нее послеродовая депрессия.

"Безумно, безмерно люблю свою доченьку. Я ее выпросила, вымолила у Бога, но думаю, что у меня была послеродовая депрессия и даже допускаю мысль, что она где-то у меня в голове есть. На фоне того, что я не высыпалась, на фоне того, что у меня гормональный сбой, эмоциональные качели меня настигали неожиданно. Мне казалось, что у меня отобрали мою жизнь и подсунули чужую", - призналась неожиданно актриса.

Она также отметила, с чем были связаны сложности в ее состоянии.

"Конечно, для меня, как для человека, который привык все в своей жизни контролировать, который является абсолютным хозяином своей жизни, сейчас, когда смена власти, когда твоей "хозяйкой" является твоя дочь, для меня немного непривычно. Но этот урок, думаю, меня учит подчинению.

У меня, если честно, в голове бардак. Я вот пытаюсь это все разгрести. Всему свое время, я даю себе время и хочу морально восстановиться. У меня, честно сказать, хаос в голове, ну, понятное дело, я впервые в такой ситуации. Это я сейчас называю рождение ребенка", - посмеялась Жания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976559-kazalos-u-menya-otobrali-moyu-zhizn-i-podsunuli-chuzhuyu-zhaniya-dzhurinskaya-o-svoey-poslerodovoy-depressii-video/