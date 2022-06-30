"Не прям был счастлив": Арман Юсупов о том, как отреагировал на рождение сына в 20 лет

Арман Юсупов. Скрин: instagram.com/yussupov21

Казахстанский блогер Арман Юсупов рассказал, что с детства мечтал стать отцом в 20 лет. Однако, когда эта мечта исполнилась, он был "не прям счастлив", так как переживал, что не сможет "тусить", передает NUR.KZ.

"Интересный факт: я появился у родителей очень поздно. Моему папе было 45 лет, когда я только родился. В детстве мне часто говорили: "Твой дедушка хорошо выглядит". И я постоянно из-за этого плакал.

Я помню, как в пять лет каждый день плакал и молился Богу, чтобы у меня появились дети в 20 лет. Чтобы папа смог увидеть внуков, а мои дети не страдали из-за того, что их папа старый", - поведал вайнер в своем Instagram.

Желание Армана в итоге осуществилось.

"Моя молитва была принята. Ровно в 20 лет я стал отцом, а мой папа - дедушкой. Если честно, то в 20 лет я не прям был счастлив от реализации моей мечты. В тот момент в этой голове было переживание, что я теперь не смогу тусить. Но в тот момент я даже не подозревал, насколько мне повезло. Мой личный вывод: любые заветные мечты, на которые есть большое намерение, исполняются", - заявил отец двоих детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976389-ne-pryam-byl-schastliv-arman-yusupov-o-tom-kak-otreagiroval-na-rozhdenie-syna-v-20-let/