"Не по расчету": телеведущая Майя Бекбаева о том, как надо выбирать мужа и профессию

Майя Бекбаева с мужем. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Телеведущая Майя Бекбаева высказала свое мнение о том, как надо выбирать супруга и специальность. Она отметила, что благодарна своей профессии за все, передает NUR.KZ.

"Всегда знала, что выбирать профессию нужно так же, как и замуж выходить. Только по любви, не по расчету, не в угоду близким людям или тенденциям. Ведь мы выбираем свое будущее, свою жизнь! Я очень благодарна своей профессии за все, что она мне дала.

За возможность раскрываться и созидать! Мои проекты! Сколько их было за эти годы?! Новостные, итоговые, ток-шоу, авторские, более сотни документальных фильмов, каждый из которых дал мне новые знания, встречи, открытия!" - написала Бекбаева в Instagram.

Телеведущая отметила, что благодаря своей профессии она нашла и свою любовь.

"Я благодарна своей профессии и за главную встречу в своей жизни с мужем, который был и остается моей опорой, поддержкой на этом тернистом, но невероятно интересном пути! Благодарю свою профессию за коллектив единомышленников, с которыми по плечу любые задачи. Ну и конечно, благодарю свою профессию, за ту любовь и поддержку, которую которую мне дарите вы, мои зрители!" - написала Бекбаева .

Подписчики пожелали ей успехов в работе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976185-ne-po-raschetu-televeduschaya-mayya-bekbaeva-o-tom-kak-nado-vybirat-muzha-i-professiyu/