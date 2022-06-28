"Ты лучший папа": фото Кайрата Нуртаса с сыновьями растрогало фанатов

Кайрат Нуртас с сыновьями. Фото: instagram.com/kair_n

Певец Кайрат Нуртас опубликовал снимок со своими двумя сыновьями Ханом и Нарулом. Теплый семейный кадр растрогал поклонников артиста, передает NUR.KZ.

На фоне разных слухов, появляющихся вокруг семьи Нуртас, милые снимки Кайрата с женой или детьми вызывают бурную реакцию среди его фанатов, радуя их.

На этот раз певец выложил в своем Instagram кадр с сыновьями. На фото все трое улыбаются, сидя за столиком на летней террасе кафе.

Поклонники похвалили отцовские качества артиста и умилились снимку.

"Кайрат, милый, какие у тебя красивые дети. Ты лучший папа", "Прекрасно. Будьте счастливы", "Какое хорошее время с семьей. Дети должны видеть и быть с родителями каждый день", "Какое прекрасное зрелище. Счастливый отец со своими детьми", "Кайрат, вы такой умничка, что, несмотря на свою занятость, уделяете время деткам! Для них это время бесценно. Каждый раз, видя вас с семьей, умиляюсь и радуюсь! У вас очень красивая семья! Я желаю вам и семье процветания, единства, уважения, понимания и много-много ярких моментов жизни!" - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1975924-ty-luchshiy-papa-foto-kayrata-nurtasa-s-synovyami-rastrogalo-fanatov/