Асель Акбарова посвятила трогательный пост покойному мужу и показала архивные кадры

Асель Акбарова. Фото: instagram.com/akbarassel

Казахстанская телеведущая Асель Акбарова поделилась в соцсети архивным видео со своей свадьбы, которая состоялась 23 года назад. Асель рассказала, что покойный супруг приснился ей в годовщину их бракосочетания, передает NUR.KZ.

На архивном видео Асель всего 17 лет. Дорогие сердцу кадры телеведущая решила оставить на память в своем Instagram.

"Сегодня приснился Адиль. Поцеловал меня и ушел. Проснулась и думаю, к чему?! Оказывается, сегодня день нашей свадьбы. Вот так годы стирают память.

Обычно женщины всегда помнят даты, но, видимо, когда супруга уже нет... Поздравляю и отпускаю. Спасибо, что приснился и напомнил.

Жизнь продолжается. Твои дети уже выросли. Слава Богу. Покойся с миром", - написала Асель трогательный пост (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Отметим, что у Асель трое детей - две дочери и сын. Ее супруг скончался в 2005 году.

Подписчики оставили свои теплые отзывы, отметив, что телеведущая для них является примером сильной и мудрой женщины.

"Пусть Бог дарует долгую жизнь его детям", "Будьте счастливы, вы достойны этого", "Какие вы красивые и молодые", "Пусть ваши дети будут очень счастливы", "Вы такая же красивая", "Такая счастливая на видео", "Какая красивая пара!", "Пусть душа нашего друга Адиля пребудет в раю", "Что за счастливое время! Пересмотрела несколько раз. Вы любили друг друга по-настоящему, это видно", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1975863-asel-akbarova-posvyatila-trogatelnyy-post-pokoynomu-muzhu-i-pokazala-kadry-ih-svadby/