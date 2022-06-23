"Хранительница нашего очага": Cуперпапа Серик трогательно поздравил жену с юбилеем свадьбы

Cуперпапа Серик. Фото: instagram.com/superpapa_serik

Казахстанский вайнер и блогер Серик Тлеулесов, известный как Суперпапа Серик, трогательно поздравил свою жену с десятилетием брака и поблагодарил за все, что она сделала для их семьи, передает NUR.KZ.

"Наша розовая свадьба. 10 лет – целая жизнь! Глаза не успел сомкнуть, прошло десять лет, как мы вместе, Диляра. За этот период было много трудностей, но жизнь скрашивала ты своим присутствием. Каким бы ни был тернистым наш путь, главное, что мы шли по нему вместе и идем до сих пор.

За эти годы ты подарила мне мое самое дорогое богатство – троих золотых деток. И не описать словами, как я благодарен тебе за наших дочек и сыночка!" - написал Суперпапа в своем Instagram.

Блогер признался, что, начиная совместный путь с Дилей, он и представить не мог, чего они могут добиться вместе.

"С нашей первой однокомнатной квартиры, в которой ты создавала наш уют, до нашего большого дома с шумящими детьми благодаря твоей поддержке и любви мы дошли, улыбаясь!

Хранительница нашего очага, мой главный источник вдохновения и тепла, спасибо тебе за эти годы совместной жизни. Уверен, вместе мы еще пройдем через многое и, даст Всевышний, проживем счастливую долгую жизнь. Ведь семья крепка, если миг счастья повторяется многократно", - добавил Тлеулесов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1975411-hranitelnitsa-nashego-ochaga-cuperpapa-serik-trogatelno-pozdravil-zhenu-s-yubileem-svadby/