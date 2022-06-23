"Получила по щам": побитая Анна Хилькевич рассказала о своем большом разочаровании

Анна Хилькевич. Фото: instagram.com/annakhilkevich

Актриса Анна Хилькевич рассказала о своем большом разочаровании. По словам знаменитости, она "получила по щам" - и в прямом, и в переносном смыслах, передает NUR.KZ.

Анна не стала рассказывать, от чьих рук пострадала, но призналась в Instagram, что несколько дней не могла отойти от разочарования.

"Несколько дней назад у меня случилось большое разочарование. И я все эти четыре дня его переживала, только сегодня отпустило. Очень неприятно разочаровываться в людях, а особенно в подругах. Я так долго шла к тому, чтобы снова начать верить в женскую дружбу.

А потом получила по щам, причем, и в прямом, и в переносном смыслах. Поэтому, дорогие некоторые дамы, я вам больше не верю. Как говорится, если ваши иллюзии разбиваются, значит вы приближаетесь к реальности", - заявила Хилькевич.

Подписчики актрисы постарались ее поддержать.

"У красивых людей близких подруг или друзей не бывает.Чем ближе друг или подруга, он или она, не переносит твою красоту, неотразимость, и лопается. Бум, а остатки на тебя", "Лучшая подруга - муж. Муж не уведет мужа", "Верю, что однажды мы подружимся. И ты не разочаруешься", "Хороших, верных, преданных, честных людей сложно найти! Но я верю, они есть! И верю, что на вашем пути еще обязательно такие встретятся!" - утешили фанаты Анну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1975380-poluchila-po-scham-pobitaya-anna-hilkevich-rasskazala-o-svoem-bolshom-razocharovanii/