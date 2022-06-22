"Хотела бы выносить самостоятельно": Бузова высказалась о своем желании иметь ребенка

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Певица Ольга Бузова призналась, что очень хочет стать матерью, но при этом суррогатное материнство не для нее. Телеведущая отметила, что еще верит в возможность исполнить свою мечту, передает NUR.KZ.

36-летнюю телеведущую спросили в Instagram, думала ли она прибегнуть к услуге суррогатного материнства. Певица считает, что этот вариант не для нее.

"Я полностью здорова и хочу стать мамой, поэтому хотела бы выносить самостоятельно, не прибегая к этой услуге. Но уважаю выбор каждого, кто решился на это. Просто у меня другой путь. Я еще верю", - ответила Бузова.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Другой подписчик поинтересовался, какому голливудскому актеру Ольга дала бы шанс на романтические отношения.

"Джерард Батлер. Он прекрасен! И холост. Насколько я знаю. Если кто-то знаком с ним, киньте ему ссылочку на меня. Я обещаю, что ему уж я отвечу в директ", - пошутила российская знаменитость.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая также показала, как отправилась на съемки нового сезона шоу "Звезды в Африке". По дороге Ольга увидела слонов, что посчитала очень хорошим знаком для себя.

"Let’s come to Africa. Сегодня мне очень повезло, я увидела слонов. Уверена, это хороший знак. Догадались, что я здесь делаю?" - написала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1975128-hotela-by-vynosit-samostoyatelno-buzova-vyskazalas-o-svoem-zhelanii-imet-rebenka/