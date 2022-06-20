"Буду держать за руку крутого старичка": Бородина рассказала, в какой стране собирается встретить старость

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Ксения Бородина рассказала, в какой стране и в каких обстоятельствах планирует встретить свою старость. Она также выразила надежду, что будет при этом "держать за руку крутого старичка", передает NUR.KZ.

Российская телеведущая отправилась в путешествие по Италии. Оттуда она дразнит и одновременно радует поклонников красочными фотографиями и видео, которые публикует в Instagram. В какой-то момент Бородина заявила, что намерена провести там свою старость.

"Che Bella Italia. Когда-нибудь у меня будет вилла на Комо или на Капри, и там я собираюсь встретить старость. И искренне надеюсь, что буду держать за руку, будучи старушкой, такого же крутого старичка, который меня любит до безумия, терпит меня вредную старуху и покупает по утрам cornetto с шоколадом, хотя мне нельзя", - озвучила свои мечты Ксения.

Фанаты Бородиной восхитились красотой пейзажей, окружающих ее, и пожелали, чтобы ее планы обязательно сбылись. А некоторые заявили, что Ксении пора озаботиться наличием мужчины, который в будущем станет тем самым старичком для нее.

"Все так и будет! Все ваши желания обязательно станут реальностью!", "Чтоб старичок настолько к вам проникся, вы, как минимум, должны вместе состариться. А значит следует поторопиться", "У меня такая же мечта, хочу быть энергичной старушкой и вместе со своим старичком посещать пенсионерские сборища. Только в Испании на Коста Бланка. Пусть сбудется", "Надо верить, обязательно получится", "У вас точно получится", - прокомментировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1974861-budu-derzhat-za-ruku-krutogo-starichka-borodina-rasskazala-v-kakoy-strane-sobiraetsya-vstretit-starost/