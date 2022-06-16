"Я перестала набухиваться как свинья": Байзакова рассказала о влиянии на нее любимого человека

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова поведала о том, как счастье в личной сфере повлияло на ее образ жизни. Инстадива отметила, что она "и без пьяного угара счастлива рядом с любимым", передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц спросила у Айжан совета во время общения в Instagram, что делать, если ее мужчина часто выпивает.

"Понять причину, почему пьет, и постараться ее исправить. Поговорить с ним и сказать, что вам это не нравится, но вы готовы помочь бросить. Одно дело - попивать дорогое винцо в красивых заведениях раз в неделю. Другое дело - бухать не пойми где и не пойми с кем каждый Божий день. Я перестала набухиваться как свинья. Неожиданно, но пожалуй, это будет отдельный пост", - заявила Байзакова.

По словам инстадивы, на ее отказ от употребления алкоголем в таких масштабах повлияли несколько вещей, и основную роль сыграло наличие любимого человека, с которым ей хорошо.

"Многие факторы на это повлияли. Один из главных: что я и без пьяного угара счастлива рядом с любимым и нам хорошо быть трезвыми. Столько интересных вещей есть и помимо клубов. Все-таки зависит и от окружения. А вы есть окружение вашего мужа. Попробуйте сделать друг друга счастливыми", - посоветовала актриса подписчице.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1974294-ya-perestala-nabuhivatsya-kak-svinya-bayzakova-rasskazala-o-vliyanii-na-nee-lyubimogo-cheloveka/