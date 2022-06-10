"У вас балуется ребенок? Можем забрать его на 15 суток": Арман Юсупов показал пранк над сыном (видео)

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/yussupov21

Казахстанский блогер Арман Юсупов показал, как подшучивает над сыном. Он сымитировал разговор с так называемым "полицейским", который якобы собирается забрать ребенка для "перевоспитания" на 15 суток, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Арман выложил видео, на котором его сын играет, сидя на полу, а в этот момент блогер включает видео, имитирующее разговор с полицейским. "Страж порядка" якобы соглашается забрать ребенка на "перевоспитание" из-за его баловства.

"Добрый день, вы позвонили в полицию. Старший сержант Федоров. Что у вас случилось? У вас балуется ребенок, верно? В таком случае мы можем его забрать на 15 суток и перевоспитать. Хорошо, диктуйте адрес, мы выезжаем", - слышится голос на видео.

Супруга Армана Карина в этот момент подыгрывает мужу. Шокированный мальчик спрашивает, что происходит.

"Вспомни, что делал", - советует ему мать.

В конце отец семейства рассказывает, что это был пранк. Сам ребенок признался, что испугался.

На другом видео отец с сыном беседуют о важных жизненных вещах. Маленький Алим сообщает, что планирует жениться в 20 лет, как папа. Он также рассуждает, как заработать миллиард долларов.

"А после миллиона идет же миллиард? Это очень просто. Много работать и миллиард получится", - уверенно заявил мальчик.

Еще один вопрос касался исполнения трех мечтаний. Как оказалось, Алим мечтает об аниматрониках, жизни с дедушкой и цветике-семицветике, исполняющем желания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973515-u-vas-baluetsya-rebenok-mozhem-zabrat-ego-na-15-sutok-arman-yusupov-pokazal-prank-nad-synom-video/