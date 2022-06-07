"Не была и не планирую в ближайшие пару лет": Мадлен категорично высказалась о замужестве

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

24-летняя казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева заявила, что в ближайшие годы не планирует выходить замуж. При этом Мадлен призналась, что в ее жизни были мужчины, которые причиняли ей боль, передает NUR.KZ.

Один из поклонников спросил Мадину в Instagram, была ли она замужем.

"Не была и не планирую в ближайшие пару лет", - категорично ответила инстадива.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Другой подписчик поинтересовался, причиняли ли мужчины ей боль и как она с этим справлялась.

"А существуют девушки, которые не проходили через это? Конечно, было неприятно, но никогда не зацикливалась. Давала себе время отойти и занималась собой. Все мы через что-то проходили, но это лучший толчок к росту", - пофилософствовала блогерша.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Еще одна пользовательница соцсети пожаловалась Мадине на то, что ее бойфренд срывается на ней, пытаясь таким образом завоевать уважение.

"В моем случае агрессия в мою сторону меня только отдаляет и пугает. Уважение вызывать нужно поступками, а не держать в страхе. Не люблю людей, которые не умеют владеть своими эмоциями. В моем понимании мужественность - это и есть сдержанность", - заявила на это Мадлен.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972991-ne-byla-i-ne-planiruyu-v-blizhayshie-paru-let-madlen-kategorichno-vyskazalas-o-zamuzhestve/