Мадина Садвакасова ответила на вопрос о втором ребенке и призналась в наличии большого секрета
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Казахстанская певица Мадина Садвакасова призналась, что хранит секрет, о котором никто не знает. Она также ответила на вопрос о втором ребенке, передает NUR.KZ.
В Instagram по предложению артистки подписчики стали задавать ей вопросы.
Один из них спросил, есть ли у Мадины секрет, которым она не может ни с кем поделиться.
"Есть...", - заинтриговала фанатов отечественная знаменитость, но раскрывать тайну не стала.
Музыкальная исполнительница также согласилась затронуть тему планирования второго ребенка. Она заявила, что пока не собирается рожать больше детей.
"Пусть этот сын будет в порядке", - написала Садвакасова.
Один из пользователей социальной сети спросил артистку об отношениях с Наzимой. Он увидел двух певиц в самолете.
"Наzима очень душевная, правильная, мудрая, красивая внешне и душой. С ней действительно можно говорить о многом, люблю ее, уважаю и даже учусь у нее многому. Скоро хочу сходить по ее совету на одну тему, говорит, это позволит узнать себя саму больше", - высказалась Мадина о коллеге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972838-madina-sadvakasova-otvetila-na-vopros-o-vtorom-rebenke-i-priznalas-v-nalichii-bolshogo-sekreta/