Мадина Садвакасова ответила на вопрос о втором ребенке и призналась в наличии большого секрета

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова призналась, что хранит секрет, о котором никто не знает. Она также ответила на вопрос о втором ребенке, передает NUR.KZ.

В Instagram по предложению артистки подписчики стали задавать ей вопросы.

Один из них спросил, есть ли у Мадины секрет, которым она не может ни с кем поделиться.

"Есть...", - заинтриговала фанатов отечественная знаменитость, но раскрывать тайну не стала.

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Музыкальная исполнительница также согласилась затронуть тему планирования второго ребенка. Она заявила, что пока не собирается рожать больше детей.

"Пусть этот сын будет в порядке", - написала Садвакасова.

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Один из пользователей социальной сети спросил артистку об отношениях с Наzимой. Он увидел двух певиц в самолете.

"Наzима очень душевная, правильная, мудрая, красивая внешне и душой. С ней действительно можно говорить о многом, люблю ее, уважаю и даже учусь у нее многому. Скоро хочу сходить по ее совету на одну тему, говорит, это позволит узнать себя саму больше", - высказалась Мадина о коллеге.

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972838-madina-sadvakasova-otvetila-na-vopros-o-vtorom-rebenke-i-priznalas-v-nalichii-bolshogo-sekreta/