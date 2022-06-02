"Ревнуют своих сыновей к их женам": Жанар Айжанова об отношениях свекрови и келин

Жанар Айжанова. Фото: instagram.com/zhanar_aizhanova

Казахстанская актриса и певица Жанар Айжанова и модель Фатима Кулибали, снявшиеся вместе в сериале "Аппақ келін", стали гостьями программы "Қызық Live". Они ответили на вопросы ведущих, порассуждав на актуальную тему взаимоотношений свекрови и невестки.

Актрисы ответили на вопросы телеведущих Марата Оралгазина и Еркебулана Мырзабека. Жанар Айжанова отметила, что секрет успеха телесериала "Аппақ келін" заключается в том, что создатели фильма и актеры постарались отразить национальный менталитет, кроме того, многое было взято из жизни.

"Мы хотели показать школу свекровей, которая была в нашем народе. Поскольку сейчас из-за того, что современные свекрови многого не знают, из-за отсутствия таких школ многие семьи распадаются.

Отмечу, что у казахов на молодую келин никогда не оказывали давление. Героиня сериала приехала из другой страны, ее свекровь сначала переживает из-за людских пересудов, ее волнует, что скажут другие, а после понимает свою ошибку.

Нас мама с самого начала заставила уважать жеңге - жену старшего брата. Я, к примеру, никогда не заходила в комнату к своей жеңге и по сей день этого не делаю. Это противоречит этике. Два-три года свекровь терпеливо всему учит свою келин, чтобы со временем она стала лучше нее.

А некоторые современные свекрови, не все, но есть такие, не то, чтобы учить молодых невесток чему-либо, они ревнуют своих сыновей к их женам. Из-за недопониманий свекрови и келин многие семьи распадаются, потому что свекровь всегда вмешивается в отношения молодых людей. Свекрови должны проявить свою мудрость", - отметила Жанар Айжанова.

Актриса считает, что от свекрови зависит многое, а главное - это счастье молодых.

"Я приведу пример, одна моя знакомая женщина, у нее небольшой дом площадью всего 54 квадратных метра. Оба ее сына женились одновременно. Она и ее муж отдали две комнаты своим сыновьям и келин, а сами спали в прихожей.

Она учила своих келин уму-разуму, учила уступать друг другу, со временем обе келин подарили ей по два внука, так они прожили вместе года два-три.

А когда появилась возможность купить квартиру и отделить молодых, ни одна из невесток не захотела жить отдельно, потому что им было комфортно жить со свекровью.

Свекровь должна правильно построить отношения с келин, поскольку так пойдет дальше по цепочке. Какое воспитание дашь, такие плоды и получишь", - отметила Жанар Айжанова.

Телеведущие спросили Фатиму, хотела бы она в будущем иметь такую свекровь, как Жанар апай.

"Я бы, конечно, очень хотела, чтобы моя свекровь будущая была, как Жанар апай в жизни. Потому что, несмотря на то, что у нас в сериале были трудности, Жанар апай вне сцены - очень-очень добрый человек.

Абсолютная противоположность той героини, которую она сыграла. Я даже была удивлена, насколько человек вживается в роль. Потому что она просто замечательная", - рассказала молодая актриса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972258-revnuyut-svoih-synovey-k-ih-zhenam-zhanar-ayzhanova-ob-otnosheniyah-svekrovi-i-kelin/