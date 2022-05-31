"Угораю над злопыхателями": Волочкова рассказала, как относится к негативу в Сети

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, как поддерживает хорошую форму. Она также призвала своих фанатов стремиться к цели и добиваться результатов, отметив, что ей жаль злопыхателей, которые делятся своим негативом, передает NUR.KZ.

Анастасия призналась, что никакого секрета стройности у нее нет.

"Перед выходом из дома всегда проверяю свою форму в отражении в зеркале. Я же в хорошей физической форме? Для меня всегда важна стройность и подтянутость мышц! Секрета нет.

Большая физическая нагрузка, мизерное питание (салатные листья, отварные яйца всмятку и овощные острые супчики без соли), спортивный массаж, русская баня и ледяная купель, позитивные эмоции, творчество, любовь и насыщенная личная жизнь", - рассказала Волочкова (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Она также призвала действовать, а не сидеть и обсуждать жизнь успешных людей.

"Золотые мои, конечно, чесать ногами сложнее, чем злыми и завистливыми языками. Начните делать хоть что-нибудь, добивайтесь своих результатов, стремитесь к цели, достигайте высот каждый в своем деле.

И тогда у вас не останется времени и желания выливать желчь и злобу на успешных, публичных, известных, самодостаточных, любимых, любящих и счастливых личностей.

Ведь только ущербные и нищие духом, несостоявшиеся, страшные, убогие, недолюбленные и недовольные судьбой могут получать наслаждение от собственного зла и чувство радости от изливания его. Наслаждайтесь", - отметила она.

Балерина призналась, что негативные комментарии ее только веселят.

"Знаете, зачастую я просто угораю над этими злопыхателями, берущими на себя право судить и оценивать достигших многого и имеющих блага людей. И громко смеюсь. И прикалываюсь над ними.

Мне-то всегда есть, чем крыть. Моим творчеством, достижениями, поступками, честностью, смелостью, добротой, открытостью к людям, добропорядочностью, светом души, проектами с детьми и многим другим", - заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971797-ugorayu-nad-zlopyhatelyami-volochkova-rasskazala-kak-otnositsya-k-negativu-v-seti/