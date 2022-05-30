Ксения Бородина высказалась о многоженстве, настоящей фамилии и покупке квартиры в Дубае

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина эмоционально отреагировала на вопрос об отношении к многоженству и объяснила, почему не отказалась от фамилии бывшего мужа Курбана Омарова. Она также похвасталась предстоящей покупкой квартиры в Дубае и рассказала, как начала зарабатывать деньги в юности, передает NUR.KZ.

В Instagram Ксению спросили, как она относится к многоженству.

"И я такая: "Конечно, положительно". Этого ждете от меня? Я бы никогда не смогла делить свою любовь, своего партнера с кем-то еще. Ни за какие деньги, будь то надо, необходимо, если это религия позволяет - мне такое не надо! Нет!" - ответила она.

Еще один подписчик поинтересовался, какая у телеведущей сейчас фамилия.

"Раз пять отвечаю, ну ладно. Фамилия у меня в паспорте Омарова. Фамилия ничего не решает и не меняет. Так я Бородина и всегда любила эту фамилию. Пока менять точно ничего не буду, если петух в за**ицу не клюнет и не выйду замуж, но в этом случае только фамилию Бородина возьму! С меня хватит", - высказалась ведущая "Дома-2".

Еще одна тема, которая заинтересовала фанатов Бородиной - ее финансы. В соцсетях ее спросили о самой дорогой покупке.

"Подписала все документы на покупку квартиры в Дубае", - похвасталась в ответ Ксения.

При этом она рассказала, как начала работать и получать зарплату еще в юности.

"Мне кажется, первая (зарплата - прим. ред.) была 200 долларов. Я уже с 16-17 лет не брала деньги у родителей, и вот все эти ролики на YouTube - шляпа полная, мажорка и так далее. Да, я не нуждалась. Я летала часто в Италию и дружила с детьми, у которых очень богатые родители, но меня эта история не касалась. Я пошла работать в Италии в сувенирный магазин сама, захотела накопить на подарки себе в Москву и бабушке, конечно, и так делала каждый год", - поделилась Бородина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971532-kseniya-borodina-vyskazalas-o-mnogozhenstve-nastoyaschey-familii-i-pokupke-kvartiry-v-dubae/