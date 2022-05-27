"Для меня это была травма": Карина Оксукпаева рассказала о потере дружбы с коллегой из Yuframe

Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Казахстанская блогерша Карина Оксукпаева рассказала о том, как оборвалась ее дружба с коллегой из Yuframe. По ее словам, сейчас ситуация повторяется с другой коллегой, передает NUR.KZ.

Историю потери дружбы блогерша поведала в своем Instagram.

"Думаю, пришли время рассказать. Многие из вас знают (особенно те, кто со времен Yuframe), что мы с Адиной очень близко дружили. Когда Адина пришла к нам в Yuframe, я ее ой-ой как не любила из-за ревности к Армэнке. Но потом мы сдружились и Адина была для меня одним из самых близких людей.

С Адиной у меня была такая первая серьезная дружба. Мы с ней, кстати, вместе аудиторию набирали, вместе снимали видосы, вместе заработали первые деньги, вместе ездили за границу. Кстати, именно она меня поддержала, когда мы с Арманом расстались на три месяца. И именно она была подружкой невесты на свадьбе", - рассказала Карина.

Блогерша напомнила, что позже Адина ушла из Yuframe.

"И к сожалению, нашу дружбу не удалось сохранить. Возможно, из-за эго, возможно, из-за юности, какой-то глупости. И для меня это была действительно травма, потому что я отходила от этого целый год. И мне реально очень жаль, что дружбу не удалось сохранить", - призналась Оксукпаева.

По словам звезды соцсетей, сейчас такая же ситуация у нее повторяется с другой коллегой по проекту, которая выходит замуж и решила начать планировать беременность.

"И в этот раз я не собираюсь повторять своих прошлых ошибок. То, что мы перестанем работать, не помешает нам дружить", - пообещала Карина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971346-dlya-menya-eto-byla-travma-karina-oksukpaeva-rasskazala-o-potere-druzhby-s-kollegoy-iz-yuframe/