"Потрясающе творческая пара": непривычно романтичный кадр с мужем показала Собчак

Ксения Собчак с Константином Богомоловым. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак опубликовала романтичную фотографию с мужем, признавшись ему в любви. Телеведущая редко показывает Константина Богомолова в своей ленте, и кадр очень растрогал ее подписчиков, передает NUR.KZ.

Обычно Собчак публикует лишь собственные селфи и рабочие видео, поэтому романтичный снимок с супругом в Instagram удивил и умилил ее поклонников. На фотографии Ксения нежно обнимает счастливого Константина.

"Люблю", - просто написала российская телеведущая.

Фото, появившееся на фоне периодически возникающих слухов о размолвке пары, обрадовало поклонников супругов.

"Вот честно, так приятно смотреть на такие искренние, душевные фото. Я так устала читать о безумии и жестокости. Хочется любви, простоты и человечности", "Желаю вашей паре долгих и здоровых лет жизни", "Лучший пост за последнее время", "Как же это мило и искренне выглядит. Настоящая искренняя любовь, восторг!", "Потрясающе творческая пара", "Пусть у вас так будет на долгие-долгие годы!", "Емко, понятно. Супер", "Долгого и безоблачного счастья!", - прокомментировали пользователи соцсети.

Однако некоторых кадр не убедил в том, что у пары все в порядке.

"Фото очень старое, новых совместных совсем нет", - высказался один из подписчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971277-potryasayusche-tvorcheskaya-para-neprivychno-romantichnyy-kadr-s-muzhem-pokazala-sobchak/