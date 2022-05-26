"Виноват только мужчина, это преступление": разведенная Бородина высказалась об изменах

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Ксения Бородина, пережившая развод с Курбаном Омаровым и периодически высказывающая возмущения в его адрес, подняла тему мужских измен. Телеведущая сравнила это с убийством, передает NUR.KZ.

Острую тему Ксения решила прокомментировать в своем Telegram-канале.

"Это невозможно, если человек любит по-настоящему, чтобы ему захотелось оказаться в постели с кем-то другим. И когда рядом оказывается человек, который действительно тебе предан душой и телом, у тебя и мыслей нет об его измене. Я буду много тут писать про отношения, не старайтесь все переводить на меня, это мой жизненный опыт и мои размышления!

Столько девочек мне пишут про измены, просто пачками и все сильно страдают. Все спрашивают совета: прощать или нет, под это напишу отдельный пост. Но никогда не оправдывайте никакие измены! Никогда! Не ищите этому оправдание, иначе вы становитесь соучастницей преступления! Потому что это преступление, схожее с убийством!" - заявила эк-супруга Курбана Омарова.

Она также порассуждала о том, на ком лежит ответственность за измену.

"Виноват только мужчина. Не нужно на другую женщину вину возлагать тоже. о мне, так чушь собачья! Если женщины научатся отказывать таким мужикам, так и грязи будет меньше", - подытожила Бородина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971116-vinovat-tolko-muzhchina-eto-prestuplenie-razvedennaya-borodina-vyskazalas-ob-izmenah/