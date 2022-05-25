Айжан Байзакова об отношениях: Сейчас девственность не играет большой роли

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова поговорила со своими подписчицами на тему отношений. Давая советы одной из них, актриса заявила, что "сейчас девственность не играет большой роли", передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айжан предложила подписчицам попросить у нее совета на какую-либо тему.

Одна из них спросила у актрисы, что делать, если мужчина, с которым у нее был интим в первый раз, бросил ее.

"Не париться по этому поводу. Настоящий мужчина не будет трогать девочку, если не имеет по отношению к ней серьезных намерений. А если бросил, то он не мужик и не стоит вашего внимания. Сейчас девственность не играет большой роли, адекватные мужчины понимают, что у вас это было по любви и не будет обращать на это внимания. Мужчинам важна ваша верность к нему в отношениях, уважение и любовь, а то, что было "до", это было "до", - ответила на это Байзакова.

Story Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Другая пользовательница соцсети спросила у звезды соцсетей, чем могут закончиться отношения с женатым.

"На самом деле, этому человеку с вами весело, потому что жена уже все - стабильность, бытовуха и так далее. С вами весело. Но от жены он не уйдет. А даже если уйдет и придет к вам, то найдет еще одну любовницу, потому что такая сущность", - заявила уверенно Айжан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970961-ayzhan-bayzakova-ob-otnosheniyah-seychas-devstvennost-ne-igraet-bolshoy-roli/