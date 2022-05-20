"Сказала ему открыто, что дам свое согласие": Шынар Аскарова предложила мужу взять токал

Шынар Аскарова. Фото: instagram.com/fanpage_shynar_askarova

Отечественная актриса театра и кино Шынар Аскарова призналась, что не против, если муж возьмет токал. Однако ее супруг не согласен делить свою любовь, которую испытывает только к ней, передает NUR.KZ.

Шынар Аскарова стала гостьей программы "Менің өмірім". Актриса призналась, что для нее очень важно, чтобы ее супруг был счастлив.

После долгих размышлений она разрешила мужу взять токал, поскольку сама не родила ему мальчика. Однако супруг не согласился с ней, отметив, что никогда не пойдет на такой шаг.

"Я думала над этим. Говорила ему не раз об этом. И в шутку говорила, но были и моменты, когда говорила всерьез. Жизнь дается человеку всего лишь раз.

Если вдруг ваши чувства ко мне остыли, если вам нравится другая, если есть мечта о ком-то, вы скажите мне. Давайте договоримся, я дам свое согласие, сказала я открыто мужу.

Я даже готова вам засватать вторую жену, потому что жизнь мы проживаем лишь раз. Вы мужчина, у вас должен быть наследник, говорила не раз ему я. В ответ он только смеялся и краснел, а я ведь сама скажу, а сама ревновать его начинаю, гадая, может, действительно, кто-то есть.

Не приведи Всевышний. Я не знаю, как все сложится, если так случится на самом деле. Это сейчас я об этом говорю спокойно, а завтра может убью от ревности. Но я знаю, что он на такое никогда не пойдет", - рассказала актриса.

Она также поведала, что ее супруг - казах по национальности, но родом из России. С мужем они схожи во взглядах на жизнь и прекрасно понимают друг друга. Они живут в браке почти 20 лет. У четы есть дочь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970273-skazala-emu-otkryto-chto-dam-svoe-soglasie-shynar-askarova-razreshila-muzhu-vzyat-tokal/