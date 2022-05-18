"Мы одинаково смотрим на жизнь": супруга Петросяна о взаимопонимании с мужем

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Супруга известного юмориста Евгения Петросяна рассказала, что у них с мужем не возникает споров в вопросах воспитания сына. Она отметила, что с 76-летним мужем они "одинаково смотрят на жизнь", передает NUR.KZ.

Татьяна ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram. Так, она рассказала, что ее двухлетний сын Ваган уже знает счет до 10, увлекается конструктором, лепкой и рисованием, а также уже постигает азы армянского языка.

Счастливая мама отмечает, что в вопросах воспитания малыша у нее не возникает недопониманий с мужем.

"Мы одинаково смотрим на жизнь и на все ее проявления. Учитываем все потребности сына. У нас очень опытные, квалифицированные няни. Их профессиональное мнение тоже учитываем при выборе развивающих программ Вагана", - заявила она.

Сторис Татьяны Брухуновой. Фото: instagram.com/bruhunova

Подписчики поинтересовались, как Татьяна сохраняет спокойствие, когда слышит неоправданную критику в свой адрес.

"Для чего мне реагировать на чьи-то неоправданные ожидания от меня. Критикуют те, кто не может сделать сам. Как гласит поговорка: "Собака лает, караван идет", - заключила Татьяна.

Сторис Татьяны Брухуновой. Фото: instagram.com/bruhunova

Татьяна ответила и на вопрос, испытывает ли она гордость за какой-либо свой поступок.

"Гордиться собой и своими поступками мне кажется странным. Я живу, как могу, как мне позволяет совесть. А уж есть чем гордиться или нет - покажет время", - отметила она.

Сторис Татьяны Брухуновой. Фото: instagram.com/bruhunova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969892-my-odinakovo-smotrim-na-zhizn-supruga-petrosyana-o-vzaimoponimanii-s-muzhem/