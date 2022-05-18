Молдир Ауелбекова простила подписчицу, на которую подала в суд за оскорбления

Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Отечественная певица и актриса Молдир Ауелбекова рассказала о том, что простила подписчицу, которую хотела привлечь к ответственности по закону за оскорбительные высказывания в ее адрес. Она отметила, что приняла ее извинения и надеется, что ее обидчица сделала вывод, передает NUR.KZ.

Молдир Ауелбекова подала в суд на подписчицу, которая вышла за рамки приличия в своих высказываниях. Женщина осудила Молдир за ношение хиджаба и два развода. Артистка была намерена проучить обидчицу по закону, однако все же ее простила.

"Мы, творческие люди, слышим и читаем много различных слов в свой адрес. Не то, что негативные комментарии, даже оскорбления спускаем с рук. Уже 18 лет, как я закрываю на подобное глаза. Но в этот раз я решила, что будет по-другому.

Потому что высказавшая мнение Рита ханым оскорбила не только мои личные чувства, но и многих других. Вы знаете, что я подала в суд, обратилась к адвокату. Процесс начался.

Я долго думала, как узнала, что женщине грозит очень суровое наказание. Мы знаем ее вину, но только Бог ведает о покаянии человека. Она попросила прощения. Может, действительно, искренне раскаялась.

Прежде чем что-то сказать, нужно думать. Вы растите дочь. У вас нет никаких гарантий, что вашу дочь или внучку постигнет та же участь, что и меня! Божье наказание, а не человеческое, будет суровым! Нужно думать об этом.

Всевышний наказал, чтобы мы не держали долго другу на друга обиду. Есть также казахская пословица о том, что гнев хорошего человека недолог. Я простила Риту ханым. Вы тоже простите. Да простит ее Аллах!" - написала Молдир.

Подписчицы поддержали Молдир в ее решении, они отметили, что артистка поступила очень мудро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969816-moldir-auelbekova-prostila-podpischitsu-na-kotoruyu-podala-v-sud-za-oskorbleniya/