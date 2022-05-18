"Начинаю терять связь с собой": ставшая мамой Айым Сейтметова пожаловалась на странное состояние

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Актриса Айым Сейтметова, недавно родившая первого ребенка, рассказала о своем странном состоянии. Девушка пожаловалась, что чувствует, будто ее "загоняют в рамки" и она "превращается в женщину", передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айым поделилась вечерними беспокоящими ее мыслями.

"В последнее время у меня такое ощущение, будто бы я начинаю терять связь с собой, той юной, безбашенной, спонтанной. Будто бы меня начинают вгонять в рамки. Я сама не заметила, как поддалась этому. Я чувствую, что превращаюсь в женщину. В спокойную, взвешенную, домашнюю.

Становится все равно на те вещи, которые когда-то съели бы меня давно заживо. Раньше сорваться куда-то и улететь было так легко. Я забыла, когда в последний раз чувствовала легкость. И это не с рождением Тамоськи (дочь Айым зовут Томирис - прим. ред.). Это стало невозможным для меня уже давно", - пожаловалась актриса.

Сейтметова добавила, что сейчас ей хочется поработать над собой и своим мышлением.

"Хочу выйти из этого состояния, которое было навязано. Мой сладкий одуванчик сопит возле меня. Я чувствую такое счастье и благодарность Богу. С рождением Тамоськи я чувствую такую окрыленность! Хочется быть лучше. Ребят, это не депрессия и вообще никак не связано с моей Кузей! Ни в коем случае", - добавила Айым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969796-nedavno-stavshaya-mamoy-ayym-seytmetova-pozhalovalas-na-svoe-strannoe-sostoyanie/