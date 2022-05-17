"Вижу много недолюбленных отцами девушек": мать Тимати высказалась о воспитании девочек

Симона Юнусова. Фото: instagram.com/simona280

Мать Тимати Симона Юнусова решила пофилософствовать о том, как следует воспитывать девочек в семье, чтобы они выросли уверенными в себе женщинами. В ответ подписчики порассуждали о том, какой отец получился из Тимати, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Симона обратилась к сильной половине человечества.

"Мой сегодняшний пост скорее обращен к мужчинам, хоть у меня их мало, зато девчонки продвинутые, поймут и донесут до своих половинок. Если в семье растет девочка, то папа должен уделять ей особое внимание! Это первый мужчина в ее жизни и от того, как он относится к дочери, зависит ее дальнейшая судьба.

Мужчина должен любить ее по-особому, не за достижения, а просто по факту существования. Это дает ребенку уверенность в дальнейшей жизни. Девочка должна слышать в свой адрес не критику, а комплименты, тогда она расцветает и обретает женскую силу. Я вижу очень много недолюбленных отцами девушек, неуверенных в себе и это очень трагично", - заявила родительница рэпера.

А женщинам, имеющих сыновей, она посоветовала учить мальчиков не только брутальности, но и умению любить, замечать женскую заботу.

"Тогда несчастных женщин станет меньше, а счастливых мужчин - намного больше", - высказалась Симона.

На ее пост отреагировали соцсети, которые часто упрекают Юнусову в том, что она любит внучку от Алены Шишковой больше, чем внука от Анастасии Решетовой. Они принялись обсуждать то, каким отцом является сам Тимати, и отметили, что любить надо и мальчиков, девочек, без деления по половой принадлежности.

"Я за то, чтобы и папа, и мама уделяли особое внимание и дочерям, и сыновьям. И любили их просто по факту их существования. Без деления на "мам", "пап", "мальчиков" и "девочек", "Намек сыну?", "Тимур - очень хороший отец, без спора, но то, что его детишки видят постоянно разных, не совсем одетых женщин - это, конечно, пример не из лучших", - прокомментировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969719-vizhu-mnogo-nedolyublennyh-ottsami-devushek-mat-timati-vyskazalas-o-vospitanii-devochek/