"Не хочу видеть, у него уже другая семья": Мадлен резко высказалась о своем отце

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева резко высказалась об отце, который вскоре после развода с ее матерью прервал общение и с ребенком. Мадлен заявила, что не хочет видеть его, передает NUR.KZ.

О ситуации в ее детской семье инстадива рассказала на своей странице.

Один из подписчиков спросил Мадину, какие у нее отношения с отцом. Как оказалось, мужчина после развода с женой перестал общаться со своим ребенком.

"Никаких! Мне было пять лет, когда мои родители развелись. Последний раз я его видела в 9 лет, после чего больше не видела и не хочу видеть, если честно. У меня даже нет каких-то обид и претензий, как будто так и должно быть. У отца уже другая семья.

Ребят, мне отец нужен был, когда я была маленькой девочкой, которой нужен папа. А сейчас я уже взрослая Мадина-хончик, которая живет сама. Тем более, чтоб он со мной жил? Нет, спасибо! В моей квартирке для него места не найдется", - заявила Мадлен.

Блогерша также поделилась ситуациями, которые принесли ей сильную моральную боль.

"У меня было в жизни много ситуаций, казалось бы, из которых никогда не выйдешь прежним. Но я всегда все испытания проходила с гордо поднятой головой. Надо понимать, что все имеет свойство заканчиваться. И плохое, и хорошее", - высказалась девушка.

При этом Мадлен заверила подписчиков, что всегда поступала правильно, а также напомнила о важности финансовой подушки.

"С финансовой подушкой гораздо удобнее спать, чем с ортопедической. Нужно иметь запас всегда. Особенно январские событи не дают мне расслабляться, в голове засел этот кошмар", - заявила Мамадалиева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969578-ne-hochu-videt-u-nego-uzhe-drugaya-semya-madlen-rezko-vyskazalas-o-svoem-ottse/