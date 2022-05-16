Димаш Кудайберген разрезал путы сыну Кентала на грандиозном празднике (видео)

Кентал с супругой Миланой. Фото: instagram.com/kenzhebulatova_m

Певец Кентал и его супруга Милана с размахом отметили первую годовщину своего сына Азамата, устроив в его честь торжество со множеством звездных гостей. Разрезал путы мальчику Димаш Кудайберген, передает NUR.KZ.

"Я в шоке от того, как летит время. Год назад, ровно год назад родился мой малыш, моя радость, мой сыночек, мой смысл жизни! Не передать словами счастье, которое я испытываю на протяжении этого года. Просыпаться от его ручек, открывать глаза и видеть его самую красивую улыбку, и неважно, сколько времени: 6 утра или 10, это и есть счастье. Я безмерно благодарна Аллаху за моего прекрасного сыночка.

Сыночек, мой Азаматик, спасибо тебе, что ты именно наш сыночек. Мы с папой очень любим тебя, ты сделал нас еще счастливее. Балам, я пишу этот пост, обращаясь к тебе, чтобы через 10-20 лет ты смог прочитать его и прочувствовать этот момент. Сейчас ты рядом сладко спишь, а у меня текут слезы счастья. Расти с крепким иманом, здоровым, счастливым, жизнерадостным , добрым, а мы с папой будем стараться для тебя", - написала в своем Instagram Милана Кенжебулатова.

Мать именинника призналась, что хочет в будущем гордиться им.

"Я уже слышу эти слова на весь мир: "Награждается очередным золотом чемпион мира по плаванию (или другому спорту) Кенжебулатов Азамат", а мы с папой в это время стоим в рядах зрителей и восхищаемся тобой. Как только ты родился, в твоих глазах я сразу увидела мудрость и благородство, так будь всегда таким! Я тебя люблю, мое счастье, мой мир, моя вселенная!" - добавила супруга артиста.

На праздник, устроенный в честь сына, счастливые родители пригласили множество представителей шоу-бизнеса. Маленького Азамата внесли в зал на носилках в национальных одеждах, словно хана.

Шутки тамады, пожелания всех благ малышу и веселая музыка звучали весь вечер. А разрезать путы по обряду "тусау кесу" доверили Димашу Кудайбергену, который высказал мальчику свои пожелания. Во время обряда выбора предмета, который определит его жизненный путь, малыш взял микрофон, что не удивило присутствующих. Сам отец виновника торжества тоже решил исполнить собственные хиты в честь праздника.

Жания Джуринская поделилась видео с тоя в своем Instagram.

Опубликовал кадры с мероприятия и Кентал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969378-dimash-kudaybergen-razrezal-puty-otmetivshemu-godovschinu-synu-kentala-video/