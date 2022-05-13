"Ди забрал мое сердце в первые секунды": россиянка взяла фамилию Димаша Кудайбергена

Кристина Кудайбергенова. Фото: instagram.com/kudaibergenova.kristina

Жительница Ростовской области сменила паспортные данные из-за любимого артиста. Она заявила, что Димаш Кудайберген украл ее сердце, а она "украла" его фамилию, передает NUR.KZ.

Такой новостью Кристина поделилась в своем Instagram.

"Кудайбергенова официально! Мне так нравится! С этой фамилией даже имя стало звучать круче! 7 сентября 2019 года я познакомилась с творчеством Димаша. Похоже, Ди забрал мое сердце в первые секунды. И еще тогда "Кудайберген(-ов)" показалось мне чем-то таким... красивым по звучанию. Иногда я "примеряла" его фамилию к своему имени, не воспринимая это всерьез – just for fun, как говорится в фандоме!" - рассказала девушка.

Россиянка также поведала, как все же пришла к решению официально поменять паспортные данные.

"В начале марта, общаясь с подругой, случайно подняли тему смены фамилии. Кудайбергенова Кристина Николаевна. Позже решила – буду менять! Нужно было только управиться с последними делами после смерти родителей. В январе 2021 года с разницей в неделю ушли из жизни мои родители. В апреле того же года – бабушка.

Я много пересматривала выступления Димаша или слушала его голос, заполняя пустоту в душе и боль в сердце. Мой эликсир для существования. С Димашем я понимала, что моя жизнь продолжается и ее нужно жить. Я беру его фамилию в благодарность за все, что он для меня делает. Безмерное спасибо Димашу за то, что он появился в моей жизни", - пояснила Кристина.

Преданная фанатка казахстанского артиста отправилась в ЗАГС для смены фамилии в апреле.

"27 апреля состоялась "перемена имени" и мне выдали свидетельство. Я решила сохранять молчание до получения нового паспорта (знали только несколько человек), хотя это было сложно. И вот у меня Димашина фамилия! Получается, что Димаш украл мое сердце, а я украла его фамилию", - подытожила девушка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969199-di-zabral-moe-serdtse-v-pervye-sekundy-rossiyanka-vzyala-familiyu-dimasha-kudaybergena/