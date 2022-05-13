Мадлен рассказала, как за полгода карантина закрыла кредиты на десятки миллионов

Мадина Мамадалиева. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева рассказала, как в 17 лет ставила финансовые цели и достигла их. Инстадива также поделилась, с каким количеством кредитов справилась во время локдауна, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Мадлен поведала, как начала работать еще до совершеннолетия.

"В 17 лет я работала консультантом в дорогом бутике, восхищалась клиентками, которые за раз могли потратить мои две зарплаты. Но я не завидовала, а ставила цель. Сейчас мне 23, и я такая же клиентка", - похвасталась блогерша.

По словам Мадины, во время пандемии возникли сложности с заработком, но она все же смогла закрыть ипотеку и кредиты в десятки миллионов за полгода.

"В 2020 году у меня была ипотека около 13 миллионов, плюс ремонт на 25-30 миллионов и кредит на ремонт 7 миллионов. Помимо этого, я еще выкупила основную сумму квартиры. И это все было за полгода. В самый пик локдауна было значительно меньше работы, чем до карантина. Но я вылезла и все закрыла. Надо понимать, что для тебя сейчас главное. Если брать кредит, то умно!" - порассуждала она.

Инстадива также раскрыла, какой собственностью обладает.

"Благодаря навыку откладывания денег и умению правильно их расходовать у меня уже две собственные недвижимости, новая машина из салона. Если бы я не умела держать деньги в руках и транжирила, ничего бы этого не было", - резюмировала Мадлен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969121-madlen-rasskazala-kak-za-polgoda-karantina-zakryla-kredity-na-desyatki-millionov/