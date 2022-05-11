"Не должна быть тенью мужчины": Мадлен высказалась о финансовой зависимости женщин

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская модель и блогерша Мадина Мамадалиева высказалась о женщинах, которые финансово зависят от мужчин. Звезда соцсетей отметила, что девушки должны быть не тенью своего мужчины, а самодостаточными личностями, передает NUR.KZ.

Мадлен, побывавшая за пару недель на Мальдивах, в Нур-Султане и Бишкеке, решила в своем Instagram порассуждать о необходимости финансовой независимости женщин.

"Я за эти недели встретила огромное количество новых людей, новые истории жизни. К сожалению, огромное количество женщин, которые поверили мужчине по любви, по молодости. Это, конечно, прекрасно, но все же я всегда думаю о будущем и всем советую об этом думать, что женщина должна быть защищенной со всех сторон.

Потому что в основном такие истории, что человек прожил 10-12 лет, в итоге они развелись. Она с детьми на руках, но мужчина не всегда красиво расстается. Начинается дележка имущества, разговоры "это мое, это твое, отдай, верни", - прокомментировала блогерша.

Мадина подчеркнула, что она выступает за женскую самодостаточность.

"Женщина не должна быть тенью мужчины, она должна быть личностью, которая стоит на ногах и имеет свой доход. Кстати, многие разводы происходят из-за того, что женщины, как во время наших матерей, бабушек, перестали смотреть в рот своего мужа и чего-то от него ждать, просить деньги на носки, на детей. Они сейчас зарабатывают сами, большая часть из них.

Молодцы. Поэтому таким женщинам даже расходиться с мужчиной, который их не устраивает, легче. Они знают, что они у себя есть, они стоят на ногах, им есть что есть, есть где жить и есть на что воспитывать своих детей", - заявила Мадлен.

При этом, отметила она, до сих пор есть женщины, которые боятся быть самодостаточными и вынуждены просить денег у мужа.

"Но есть тип женщин, которые боятся работать, потому что думают: "Вот сейчас начну работать, а мужчина перестанет мне дарить подарочки, за мной ухаживать, сядет мне на шею". Но моя позиция такова: я могу и принимать что-то от своего любимого человека, подарки, какую-то помощь, и при этом я могу зарабатывать сама такую приличную сумму денег, чтобы мне хватало на хотелки и жизнь. Хотелки у меня ого-го", - высказалась Мадина.

Она добавила, что деньги - это независимость.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1968756-ne-dolzhna-byt-tenyu-muzhchiny-madlen-vyskazalas-o-finansovoy-zavisimosti-zhenschin/