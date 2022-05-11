"Он не появляется": Дарья Александрова ответила на вопрос об отце старшей дочери (видео)

Муж и дочь Дарьи Александровой. Кадр видео: instagram.com/dariya_aleksandrova

Казахстанская актриса и телеведущая Дарья Александрова ответила на вопрос о бывшем муже, отце ее старшей дочери. По словам знаменитости, мужчина не появляется в жизни своего ребенка и та считает отцом другого человека, передает NUR.KZ.

На странице в Instagram подписчики поинтересовались у Дарьи, не ищет ли маленькая Мия своего папу. В ответ телеведущая дала понять, что девочка считает отцом ее нынешнего супруга.

"Он всегда рядом. Никого искать не надо. Других пап она не знает. По поводу отца биологического можете даже-даже больше не спрашивать. Он не появляется по своему желанию. И слава Богу. Мия не помнит. И тут тоже слава Богу. Она абсолютно счастливый и долюбленный с обеих сторон ребенок", - заверила поклонников Александрова.

Ранее актриса опубликовала видео, на котором ее супруг и дочь изображают героев популярной картинки - мужа Золушки и их маленькой дочери. Сергей целует руку девочке, присев на колено, а Мия в маминых туфлях и бальном платье делает традиционный поклон перед танцем.

"Папина принцесса", - подписала Дарья кадры.

"Как красиво получилось", "Какая же у вас замечательная семья", "Какой же все-таки классный папа", "Это самое милое видео, которое я только видела. Мия просто прелесть! Такая славная девочка, пусть все ее мечты сбудутся!", "Как же это мило и трогательно, такая она нежная, красивая, и папина любовь, конечно, бесценна, добра вашей семье", - написали растроганные подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1968677-on-ne-poyavlyaetsya-darya-aleksandrova-otvetila-na-vopros-ob-ottse-starshey-docheri-video/