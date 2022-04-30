"Я вышла замуж!": Анна Семенович удивила неожиданным признанием

Анна Семенович. Кадр из видео: instagram.com/ann_semenovich

Российская певица Анна Семенович удивила поклонников неожиданным признанием. Артистка заявила, что вышла замуж. Правда, далеко не все поклонники ей поверили. Видео звезда опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Любимые, забыла вам сказать, что я сегодня вышла замуж!!! Скоро я вас познакомлю со своим мужем, но пока это тайна", - заявила Анна Семенович.

На кадрах видео певица сидит за столом рядом с брюнетом, лица которого не видно, потому что он снят со спины.

Не все фанаты поверили словам звезды. Некоторые из них посчитали, что так знаменитость "подогревает" интерес перед выходом своего нового клипа или фильма, по сюжету которого она стала замужней дамой.

"Какой-то фильм, Анечка?", "Сомневаюсь, у вас съемка клипа или фильма", "Опять шуточки?" - пишут комментаторы.

Но нашлись и те, кто пожелал счастья молодым. Многие просто стали забрасывать артистку комплементами, называя красоткой и королевой. Не оставили без внимания глубокое декольте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1967561-ya-vyshla-zamuzh-anna-semenovich-udivila-neozhidannym-priznaniem/