"Чтоб брак был крепче": казахстанская блогерша рассказала, как пыталась помыть ноги мужу

Жанна Абдукаримова. Кадр видео: instagram.com/lubov_morkoff

Популярная казахстанская блогерша Жанна Абдукаримова рассказала, как в попытках стать женственней и завоевать любовь мужа решила помыть ему ноги. Звезда соцсетей поведала, как смешно на это отреагировал супруг, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Жанна решила вспомнить, какие попытки "стать женственнее и укрепить брак" предпринимала.

"Вспомнила один эпизод. Как я хотела стать женственнее и чтобы муж меня обожал. Это было лет 10 назад. Встретились с подружками. Они меня научили: чтобы брак был крепче, надо служить мужу, и один из ритуалов - мыть ноги мужу после работы.

Наступает час X. Нурик пришел с работы, и ему таким загадочным голосом говорю: "Быстро заходи в ванную". Он такой: "Что случилось?". Завела его в ванную: "Снимай носки". Он думает: "Что с ней, поехала крыша или что?" - рассказывает блогерша.

Закончилась история смешно - супруг такую попытку послужить не оценил.

"Включаю воду и начинаю мыть ему ноги. Смотрю на Нурика, он такой смотрит и говорит: "Масюля, не надо!" - засмеялась Жанна.

Она пояснила, что забота и ухаживание - это нормально, но у всех они проявляются по-разному.

"Суть в том, что я стала делать то, что нехарактерно для меня. То есть не в моем темпераменте. И дело совсем не в служении", - объяснила блогерша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1967469-chtob-brak-byl-krepche-kazahstanskaya-blogersha-rasskazala-kak-pytalas-pomyt-nogi-muzhu/