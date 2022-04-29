"Мне не стыдно за прошлое, а прошлое у меня было ого-го": Байзакова о причинах любви фанатов к ней

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова предположила, почему люди подписываются на ее страницу. Актриса заявила, что причина в том, что, несмотря на богатое прошлое и ошибки в нем, ей не стыдно за него, передает NUR.KZ.

В своем Instagram звезда соцсетей отметила, что она не может быть идеальной, но старается быть такой.

"Я пробую, ошибаюсь, спотыкаюсь. Есть много людей, которых я обижала. Есть люди, которых, наоборот, я смотивировала. Мне пишут, что кого-то я спасла от суицида (сама того не зная). Есть люди, которые просто ненавидят меня. Я человек, я не могу быть идеальной. Но стараюсь.

Мне не стыдно за прошлое, а прошлое у меня было ого-го! Это жизнь. Я не стесняюсь себя и своих желаний. Я просто живу. Здесь и сейчас. При знакомстве с людьми я спрашиваю: "А есть у тебя какой-нибудь страшный секрет, за который тебе стыдно?". Многие делятся со мной. И я говорю: "Ой, у меня было то же самое, не парься вообще". И людям становится легче", - рассказала Айжан.

Она призналась, что только сейчас поняла, почему люди подписываются на нее.

"Потому что я делаю все то же самое, что делаете вы, но вам стыдно, а мне нет. И вам так легче, когда знаете, что у вас есть я, которой будет не стыдно за нас двоих", - заявила эпатажная блогерша.

Story Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1967334-mne-ne-stydno-za-proshloe-a-proshloe-u-menya-bylo-ogo-bayzakova-o-prichinah-lyubvi-fanatov-k-ney/