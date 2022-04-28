"Очень красивая семья": Самойлова показала, как впервые с размахом отметила свой день рождения (фото)

Оксана Самойлова с семьей. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова отметила свое 34-летие в Дубае, куда звездная семья отправилась на отдых. По словам супруги Джигана, это ее первый день рождения, который она по-настоящему отмечала, передает NUR.KZ.

Оксана и ее третья дочь Майя родились в один день - 27 апреля, поэтому праздник им приходится делить на двоих. В своем Instagram Самойлова опубликовала фотографии с торжества, ради которого почти вся семья нарядилась в family look благородного изумрудного цвета.

"Это был первый день рождения в моей жизни, который я отмечала, вот прямо отмечала. Красиво и празднично. И Майюшка тоже. Она вчера вечером, когда мы домой пришли, сказала, что все было так, как она мечтала.

И отдельно я хочу поблагодарить еще раз каждого из вас, кто поставил "лайк", кто написал доброе пожелание в комментариях или в директе. Вы не представляете, как много это значит и насколько это приятно и важно. Я вас обнимаю и от всего сердца желаю вам всего самого-самого наилучшего и пусть все добрые слова и пожелания вернутся к вам в трехкратном размере", - написала Оксана, обращаясь к своим подписчикам, которых у нее более 15 миллионов.

Оксана Самойлова с семьей. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

"Как красиво. Пусть все в жизни будет волшебно", "Очень красивые платья!", "Отличные фотографии. С днем рождения!", "Очень красивая семья", "Офигеть, как красиво", - написали ей в ответ поклонники.

Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1967254-ochen-krasivaya-semya-samoylova-pokazala-kak-vpervye-s-razmahom-otmetila-svoy-den-rozhdeniya-foto/