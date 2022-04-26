"Красивая семья": Мадина Садвакасова умилила Казнет теплыми фотографиями

Мадина Садвакасова с мужем и сыном. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Отечественная певица Мадина Садвакасова умилила соцсети семейной фотографией. Подписчики отметили, что Мадина и ее супруг являются красивой парой, а сын Ануар очень похож на своего отца, передает NUR.KZ.

Мадина рассказала, что фото было сделано на праздновании Наурыза в школе их сына.

"Дети сегодня удивили своих родителей", - отметила певица в Instagram.

На снимках Мадина стоит в красивом национальном костюме кораллового цвета с вышивками, на ней затейливые серьги и головной убор. Как отметили подписчики, такой наряд Мадине к лицу. Ее подросший сын Ануар тоже примерил национальный костюм. На фото также запечатлены супруг Мадины и любимая бабушка Ануара.

Поклонники артистки умились теплым фотографиям. Они отметили, что Ануар очень похож на своего отца.

"Папина копия", "Какая красивая бабушка у Ануара", "Ануар стал большим джигитом", "Какое теплое фото, благополучия вашей семье!", "Будьте всегда счастливы", "Красивая семья", "Как бы не сглазить, Ануару нужен братишка", "Замечательное фото", "Было бы круто, если бы Олжас ага надел чапан", "Мне кажется, что у вас очень хороший муж, Мадина", - написали они.

Ну а критикующие задались вопросом, почему Наурыз отмечают так поздно.

"Какой Наурыз летом уже?", "Разве Наурыз уже не прошел?" - вопрошали они.

Но на их вопросы ответили другие подписчики.

"Для радости нет срока", "Наурыз всегда целый месяц отмечали", - заверили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966890-krasivaya-semya-madina-sadvakasova-umilila-kaznet-teplymi-fotografiyami/