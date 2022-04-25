"Втихаря продавала в ломбард свои украшения": Давлетяров рассказал о жертвах жены ради семьи (фото)

Арман Давлетяров с женой. Фото: instagram.com/arman_dav

Арман Давлетяров трогательно поздравил свою супругу с днем рождения. Он отметил, что за каждым успешным мужчиной стоит его жена, а также рассказал, как они начинали семейную жизнь со съемной квартиры, передает NUR.KZ.

В своем Instagram медиаменеджер выложил пост, посвященный своей спутнице жизни.

"За каждым успешным мужчиной стоит его жена. Можете с этим соглашаться или нет, я знаю об этом из своего жизненного опыта. Мы начинали нашу семейную жизнь со съемной квартиры в Москве, ездили на метро и копили на машину. Я учился в академии, а вечерами много работал. Она занималось нашим "очагом". Были такие моменты в нашей жизни, когда не было денег. Она втихаря от меня продавала в ломбард свои украшения, чтобы были деньги на продукты. Я об этом узнал только несколько лет спустя и то случайно", - рассказал Арман Илюбаевич.

Бывший гендиректор "Муз-ТВ" также признался, что его прежняя работа в шоу-бизнесе и публичность мешала их семейной жизни.

"И только благодаря ее любви, мудрости и внутреннему стержню нам удалось сохранить нашу семью. Я почти никогда не мыл посуду в доме, потому что она мне не позволяет это делать и если вдруг увидит это, то практически "силой" забирает и моет сама. Воспитание детей - это отдельная глава нашей жизни, практически все на ней и всегда она. Никаких нянь, только помощница по хозяйству, которая только с годами появилась у нас в доме", - отметил Давлетяров.

При этом многодетная мать, по его словам, отказывалась от совместных выходов в свет.

"Совместное появление на красной дорожке или презентации даже не обсуждалось. Когда я просил ее поехать со мной, у нее был всегда ко мне был один вопрос: "Что вам важнее: наши дети или ваше мероприятие?". Ответ мой был очевиден. И вот так уже почти двадцать лет вместе и растим пятерых наших замечательных детей. Она моя любимая жена, надежный тыл, моя опора и мой самый надежный друг! Спасибо за любовь и верность! Благодарю Всевышнего за тебя! С днем рождения!" - написал Арман Давлетяров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966638-vtiharya-prodavala-v-lombard-svoi-ukrasheniya-davletyarov-rasskazal-o-zhertvah-zheny-radi-semi-foto/