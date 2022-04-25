"Бали лечит душу": Асель Садвакасова рассказала, почему решила переехать на остров (видео)

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса Асель Садвакасова рассказала, как пришла к решению переехать на Бали. По словам знаменитости, перед этим в ее жизни произошли неприятные события, связанные со здоровьем, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Асель поделилась, как оказалась на Бали после "считывания знаков".

"Я оказалась на Бали чисто из считывания знаков. В июне прошлого года, когда вовсю шла моя трансформация, меня эмоционально "колбасило" не по-детски из стороны в сторону. Это когда ты не понимаешь до конца, что с тобой, и хочется кардинальных перемен. Например, подстричь или перекрасить волосы, но нет, я ж не ищу легких путей - я кольнула себе диспорт около глаз в лоб.

Это был мой первый опыт и я не ожидала, что лицо так видоизменится. У меня были приступы истерики. Лицо как будто заморозили. Это был стресс на грани фантастики. А я обладатель не просто живой, а гиперживой мимики. Короче, плакала я горько", - вспоминает актриса.

Но на этом неприятности не закончились.

"Вдогонку у меня просто на замене пломбы трескается зуб и его удаляют. Я ж говорю, "колбасня" была та еще. Я начала ходить в очках, чего никогда не делала, без одного зуба. Сейчас смешно вспоминать, а тогда было прям не до смеха. Представьте себе картину, что ваше лицо вас не слушается, что когда вы улыбаетесь, тем более смеетесь, оно остается холодным и не двигается вообще, только губы. Это был стресс стрессовый. Тогда я так молилась и обещала, что больше не буду, только чтобы вернуть мне свою мимику", - поясняет Асель.

В этот момент Асель пригласили поиграть в трансформационную игру. Когда она пришла туда и пожаловалась на произошедшее, одна знакомая посоветовала ей сделать массаж на лицо.

Актриса последовала совету и приехала на массаж. Разговорившись с массажисткой, девушка узнала, что та обучалась массажу на Бали.

"И тут началось все самое интересное. Она начинает рассказывать свою историю, как Бали изменил ее и ее жизнь на "до" и "после", что там произошла ее самая мощная трансформация. Что там живут самые добрые люди и понятия "просветленность, духовность" - привычное дело. Между делом говоря, что мне надо поехать и там пожить, что я обрету там гармонию.

Она рассказывает, что это чудесный остров, куда приезжают люди со всего мира, чтобы обрести себя, прям как в книге "Ешь, молись, люби". И главное - обретают. Тогда я еще не знала коронную фразу всех, кто живет на острове: "Бали лечит душу", - делится знаменитость.

После этого Асель Садвакасова решила последовать ее совету и отправиться жить на Бали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966309-bali-lechit-dushu-asel-sadvakasova-rasskazala-pochemu-reshila-pereehat-na-ostrov-video/